43 года назад советский десант вторгся в Иран

Нагибин вспоминал, что в тот момент, когда десант атаковал уже базу моджахедов, на них снова налетели два «Фантома» и уничтожили два вертолета, но были отогнаны огнем с земли. Впрочем, ветеран мог и ошибиться сам — либо его воспоминания были записаны с ошибкой. Так или иначе, во второй раз перевалочный пункт моджахедов нашли и уничтожили.