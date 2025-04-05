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В Екатеринбурге выбрали лучших организаторов детского питания

В Екатеринбурге выбрали лучшие столовые в школах и детских садах.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 4 апреля прошла церемония награждения победителей конкурса на лучшую организацию питания обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурс направлен на развитие здорового питания и улучшение обслуживания учащихся. В нем приняли участие восемь школ, семь предприятий общественного питания и восемь детских садов.

Дипломы и благодарственные письма от администрации Екатеринбурга вручили заместитель главы города Константин Шевченко и директор Департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.

Первое место заняла школа № 80 в Орджоникидзевском районе. Второе место было присуждено школе с углубленным изучением отдельных предметов № 148, которая находится в Железнодорожном районе. Третье место разделили два образовательных учреждения: школа № 21, находящаяся в Чкаловском районе, и лицей № 109, расположенный в Ленинском районе.

Среди дошкольных учреждений первое место было присуждено детскому саду № 107 в Орджоникидзевском районе. Второе место занял детский сад № 437 «Солнечный лучик», находящийся в Чкаловском районе. Детский сад № 327 в Железнодорожном районе получил третье место.

Отмечается, что в Екатеринбурге работают 13 организаций питания, которые обслуживают почти 203 тысячи учеников в 167 школах.