В Екатеринбурге выбрали лучших организаторов детского питания

Первое место заняла школа № 80 в Орджоникидзевском районе. Второе место было присуждено школе с углубленным изучением отдельных предметов № 148, которая находится в Железнодорожном районе. Третье место разделили два образовательных учреждения: школа № 21, находящаяся в Чкаловском районе, и лицей № 109, расположенный в Ленинском районе.