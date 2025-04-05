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Петр Щербина стал новым прокурором Омска

Его стаж работы в структуре 26 лет.
Источник: Комсомольская правда

В Генпрокуратуре РФ назначили на должность прокурора Омска Петра Щербину. Об этом рассказали 4 апреля в пресс-службе облпрокуратуры.

53-летний уроженец Полтавского района региона по образованию — юрист, окончил омскую академию МВД. Трудовую деятельность начал в 1999 году как следователь, работал в Оконешниковском районе. В той же структуре стал помощником и заместителем прокурора.

«Занимал должности прокурора Русско-Полянского района, Исилькульского межрайонного прокурора, прокурора Октябрьского и Советского административных округов Омска. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами прокурора Омской области и Генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Среди наград Петра Щербины — нагрудный знак «За безупречную службу».

Ранее «КП Омск» рассказала, что местный Центр беспилотных систем возглавил Сергей Стрельцов.