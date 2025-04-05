Украинским беженцам в США по ошибке разослали письма с требованием уехать в течение недели

В уведомлении сообщалось, что статус аннулирован, и в случае попытки задержаться на территории страны федеральное правительство найдет нелегалов и депортирует. «Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, вы подвергнетесь потенциальным действиям правоохранительных органов, которые приведут к вашей высылке из Соединенных Штатов… Не пытайтесь остаться в США», — говорилось в рассылке.