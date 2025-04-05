Дома остались без света из-за сильного ветра в Новосибирской области

В Новосибирской области из-за сильного ветра вечером 4 апреля случились перебои в подаче электричества. Отключения были зафиксированы в шести районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».
Специалисты зафиксировали, что из-за сильного ветра были повреждены ЛЭП. В результате это привело к отключениям электричества в Новосибирске и шести районах региона.
«Больше всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы», — говорится в сообщении.
Более 80 человек, 23 бригады и 8 единиц техники были задействованы в ликвидации аварий.
Отмечается, что к 11:00 5 апреля специалистам удалось локализовать аварийные ситуации и сократить количество районов, где есть отключения света. У половины потребителей электроснабжение восстановлено. В частности, в Карасукском и Чулымском районах, а также в Новосибирске и пригороде.