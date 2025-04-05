Дома остались без света из-за сильного ветра в Новосибирской области

Отмечается, что к 11:00 5 апреля специалистам удалось локализовать аварийные ситуации и сократить количество районов, где есть отключения света. У половины потребителей электроснабжение восстановлено. В частности, в Карасукском и Чулымском районах, а также в Новосибирске и пригороде.