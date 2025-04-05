Образовательный комплекс на 550 мест строится в Южнопортовом районе

— Образовательный комплекс будет состоять из дошкольного отделения на 150 воспитанников и отделения начальной школы, рассчитанного на 400 мест. Помещения для дошкольников будут располагаться в левом крыле здания, где на двух этажах разместятся шесть групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для развивающих и коррекционных занятий, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.