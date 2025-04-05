В Омской области стартует сезон субботников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил открыть сезон субботников раньше обычного. Уборкой общественных пространств горожане займутся уже 7 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.
Не дожидаться официального начала месячника по благоустройству власти решили на совещании регионального кабинета министров. На встрече инициативу поддержали также главы районов и различных ведомств.
«Виталий Хоценко поручил мэру Омска Сергею Шелесту определить для правительства самые сложные и замусоренные участки. Также поставил задачу наладить взаимодействие с региональным оператором, чтобы весь собранный мусор оперативно вывозился», — говорится в сообщении пресс-службы.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
В рамках сезона субботников во всех населенных пунктах области приведут в порядок парки, дворы, мемориалы, МАФы, различные павильоны. В планы по благоустройству также включили озеленение территорий.
Ранее «КП Омск» перечислила новые правила уборки территорий, которые заработали в регионе весной-2025.