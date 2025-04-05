Овечкин повторил рекорд Гретцки, забив 894 гола в НХЛ, белорус Протас поздравил

«Честность игры, — сказал Гретцки. — Когда я побил рекорд Горди Хоу, он был на арене. И я сказал два года назад, что если Алекс приблизится к моему рекорду, я буду здесь. Это Национальная хоккейная лига, верно? Беливо, Хоу, Орр, Лемье, Мессье, вы передаете это. Если кто-то побьет рекорд Алекса, я надеюсь, что Алекс будет там, чтобы пожать ему руку. Но прямо сейчас я надеюсь, что Алексу это нравится, и он заслуживает все почести, которые получает».