Овечкин повторил рекорд Гретцки, забив 894 гола в НХЛ, белорус Протас поздравил

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил на домашней площадке «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:3, а Александр Овечкин забросил две шайбы и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки.
Овечкин открыл счет на 4-й минуте первого периода. Получив пас из-за ворот, он в одно касание бросил из правого круга вбрасывания и попал в штангу, но шайба отлетела в спину вратаря, а затем в ворота.
«Чикаго» выровнял игру и во втором периоде вышел вперед — 3:2. В третьем периоде «Вашингтон» забил три безответные шайбы.
На счету Овечкина победный четвертый гол, который он забил в большинстве. Александр точно бросил из своего офиса — левого круга вбрасывания.
Это был 894-й гол Овечкина за карьеру в чемпионатах НХЛ. Он настиг легендарного Уэйна Гретцки, который также забросил 894 шайбы. Гретцки присутствовал на трибуне и аплодировал Овечкину.
Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину надо еще один гол. Сделать это он может в ближайшем матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоится 6 апреля.
«Уэйн написал мне сообщение перед игрой. Он сказал: “Забей три”, — цитирует Овечкина nhl.com. — Да, это особенный момент. Это здорово для хоккея. Это здорово для округа Колумбия. Это здорово для всех наших болельщиков сделать это здесь, в Вашингтоне. Это весело. Всегда приятно оказаться в этой категории с такими именами».
Александр Овечкин стал лидером за всю историю НХЛ по количеству победных голов — 136. Он оставил позади чеха Яромира Ягра (135). В активе Овечкина в этом сезоне уже 41 гол. Он стал первым игроком в истории НХЛ, который забил не менее 40 голов в трех сезонах в возрасте 35 лет и старше.
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас в этом поединке результативных баллов не набрал. Он ушел с площадки на 5-й минуте третьего периода, получив травму. Но после матча он вместе со всеми партнерами поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки.
Был рад за Овечкина и Уйэн Гретцки:
«Честность игры, — сказал Гретцки. — Когда я побил рекорд Горди Хоу, он был на арене. И я сказал два года назад, что если Алекс приблизится к моему рекорду, я буду здесь. Это Национальная хоккейная лига, верно? Беливо, Хоу, Орр, Лемье, Мессье, вы передаете это. Если кто-то побьет рекорд Алекса, я надеюсь, что Алекс будет там, чтобы пожать ему руку. Но прямо сейчас я надеюсь, что Алексу это нравится, и он заслуживает все почести, которые получает».
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