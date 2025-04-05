Глава Минприроды сказал, на сколько лет в Беларуси хватит нефти и калийной соли

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк в эфире телеканала ОНТ рассказал о том, на какой период времени в республике, при сохранении текущих темпов добычи, хватит нефти и калийной соли.
Как подчеркнул Масляк, Беларусь входит в тройку лидеров по добыче калийной соли, разделяя это место с Россией. Калийной соли, при сохранении текущих темпов ее добычи, в республике хватит на период около 100 лет.
Что касается нефтедобычи, то профильный министр привел ряд актуальных и перспективных цифр статистики.
В 2024 году объем добычи черного золота «Белоруснефтью» достиг отметки в 1,94 миллиона тонн.
— Запас нефти сейчас составляет 45,2 миллиона тонн. При существующем объеме добычи этого нам хватит примерно на 50 лет. Но, повторюсь, это всего лишь 10−12% от объема, который нужен нашей стране, — подчеркнул белорусский министр.
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