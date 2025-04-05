Глава Минприроды сказал, на сколько лет в Беларуси хватит нефти и калийной соли

— Запас нефти сейчас составляет 45,2 миллиона тонн. При существующем объеме добычи этого нам хватит примерно на 50 лет. Но, повторюсь, это всего лишь 10−12% от объема, который нужен нашей стране, — подчеркнул белорусский министр.