Где в Кишиневе купить вкусные молдавские продукты, саженцы, семена и удобрения: Публикуем адреса и время работы столичных ярмарок

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни, 5 и 6 апреля, в столичных секторах пройдут ярмарки-продажи местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.