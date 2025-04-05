Где в Кишиневе купить вкусные молдавские продукты, саженцы, семена и удобрения: Публикуем адреса и время работы столичных ярмарок

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни, 5 и 6 апреля, в столичных секторах пройдут ярмарки-продажи местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника
- В парке «Валя Трандафирилор» до 7 апреля — Весенняя ярмарка мелких торговцев;
- В парке «Валя Трандафирилор» на главной аллее с 1 по 30 апреля проходит Ярмарка-продажа изделий ручной работы и хенд-мейд;
- На бульваре. Дачия, 26 с 4 по 8 апреля — Ярмарка мелких торговцев.
Буюканы
- На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202) 5 апреля пройдет ярмарка местных производителей по продаже отечественных продуктрв питания и непродовольственных товаров «EcoLocal»;
- На бульваре Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Патрия») 5 и 6 апреля — Ярмарка «Дворовая распродажа»;
- В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 5 и 6 апреля состоится ярмарка местных производителей «Cămara Fest»;
- На улице Каля Ешилор, 22 (вход в парк «Ла Извор») 5 и 6 апреля — Ярмарка сельскохозяйственных производителей, организованная совместно с Национальной федерацией фермеров.
Центр
- На улице Митрополит Варлаам (участок между улицами Армянская и Тигина) до 19 апреля проходит Тематическая ярмарка «Лэстараш» по продаже саженцев и семян, удобрений, субстратов и товаров для садоводства;
- На площади Авикола на ул. Кэрбунарь, 9 до 6 апреля работает Ярмарка «Мугурел» по продаже плодовых деревьев, декоративных деревьев, кустарников и садовых цветов.
Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.