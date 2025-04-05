Виталий Хоценко дал старт весенней уборке в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о начале весенней уборки в регионе. Об этом он сообщил на совещании с главами районов и представителями региональных ведомств в субботу, 5 апреля.
По его словам, к наведению порядка на улицах, в скверах и других общественных пространствах нужно приступать уже на следующей неделе — не дожидаясь официального старта месячника по благоустройству.
Губернатор поручил мэру Омска Сергею Шелесту определить самые загрязнённые участки города и доложить о них региональному правительству. Также он подчеркнул важность оперативного взаимодействия с региональным оператором по вывозу мусора.
Весенние субботники пройдут во всех населённых пунктах области. В планах — уборка территорий у памятников, в парках и дворах, мелкий ремонт, покраска павильонов, расчистка ливнёвок и озеленение. В течение месяца по всему региону будут высажены деревья, кустарники и цветы.