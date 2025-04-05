Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко дал старт весенней уборке в Омской области

В течение месяца по всему региону будут высажены деревья, кустарники и цветы.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о начале весенней уборки в регионе. Об этом он сообщил на совещании с главами районов и представителями региональных ведомств в субботу, 5 апреля.

По его словам, к наведению порядка на улицах, в скверах и других общественных пространствах нужно приступать уже на следующей неделе — не дожидаясь официального старта месячника по благоустройству.

Губернатор поручил мэру Омска Сергею Шелесту определить самые загрязнённые участки города и доложить о них региональному правительству. Также он подчеркнул важность оперативного взаимодействия с региональным оператором по вывозу мусора.

Весенние субботники пройдут во всех населённых пунктах области. В планах — уборка территорий у памятников, в парках и дворах, мелкий ремонт, покраска павильонов, расчистка ливнёвок и озеленение. В течение месяца по всему региону будут высажены деревья, кустарники и цветы.