В Госдуме рассказали, как получать высокую пенсию

«(Для получения высокой пенсии, — прим. URA.RU) важно иметь высокую заработную плату, потому что чем выше заработная плата, тем больше ИПК — до 10 баллов можно набрать за год работы», — рассказала Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она также добавила, что использование неофициальных схем оплаты труда приводит к уменьшению страховых взносов и соответственно к снижению индивидуальных пенсионных коэффициентов. Однако прежде всего, по ее словам, необходимо работать в реальном секторе экономики или на госслужбе.