Собянин: Третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

По его словам, маршрут свяжет четыре района — Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье, а на линии появятся четыре новых причала: «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский». Мэр отметил, что парк речного транспорта пополнится 10 новыми электросудами.