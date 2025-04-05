Собянин: Третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

По его словам, маршрут свяжет четыре района — Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье, а на линии появятся четыре новых причала: «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский». Мэр отметил, что парк речного транспорта пополнится 10 новыми электросудами.
Кроме того, он рассказал, что в Москве начнется производство современных речных электросудов на новой верфи в Нагатинском Затоне.
Собянин подчеркнул, что возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке является уникальным проектом мирового уровня, представляя собой первый в мире круглогодичный водный транспорт на электрической тяге, говорится в его Telegram-канале.
30 марта глава города рассказал о строительстве второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
В прошлом году Сергей Собянин обещал, что Москва продолжит развивать речной транспорт.