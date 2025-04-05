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Собянин: Третий регулярный речной маршрут будет открыт в Москве в 2025 году

В этом году в столице планируется запустить третий регулярный речной маршрут Новоспасский ЗИЛ. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, маршрут свяжет четыре района — Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье, а на линии появятся четыре новых причала: «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский». Мэр отметил, что парк речного транспорта пополнится 10 новыми электросудами.

Кроме того, он рассказал, что в Москве начнется производство современных речных электросудов на новой верфи в Нагатинском Затоне.

Собянин подчеркнул, что возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке является уникальным проектом мирового уровня, представляя собой первый в мире круглогодичный водный транспорт на электрической тяге, говорится в его Telegram-канале.

30 марта глава города рассказал о строительстве второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

В прошлом году Сергей Собянин обещал, что Москва продолжит развивать речной транспорт.