Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за резкой смены погоды

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение объявили синоптики в субботу в Беларуси из-за резкого изменения погодных условий, сообщили в Белгидромете.
Уточняется, что в стране похолодает, а днем во многих регионах ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 м/с.
«Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности)», — говорится в сообщении.
Днем на большей части республики ожидается, что столбик термометра покажет +3..+9°С. Теплее будет только по юго-востоку страны — до +11°С.
В белорусской столице прогнозируется +3..+5°С, а также дождь, снег, в том числе мокрый.
Чем опасен сильный ветер?
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и отключить электрические подстанции, а также электроэнергию в населенных пунктах.
Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.
Также из-за резкого похолодания ГАИ просит жителей страны не торопиться менять зимние шины на летние. Ведь обильные снегопады и гололед могут стать серьезной опасностью для участников дорожного движения.