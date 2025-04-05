Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за резкой смены погоды

Теплая, комфортная погода резко сменилась: в Беларуси похолодало и усилился ветер с порывами до 20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение объявили синоптики в субботу в Беларуси из-за резкого изменения погодных условий, сообщили в Белгидромете.

Уточняется, что в стране похолодает, а днем во многих регионах ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 м/с.

«Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности)», — говорится в сообщении.

Днем на большей части республики ожидается, что столбик термометра покажет +3..+9°С. Теплее будет только по юго-востоку страны — до +11°С.

В белорусской столице прогнозируется +3..+5°С, а также дождь, снег, в том числе мокрый.

Чем опасен сильный ветер?

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и отключить электрические подстанции, а также электроэнергию в населенных пунктах.

Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.

Также из-за резкого похолодания ГАИ просит жителей страны не торопиться менять зимние шины на летние. Ведь обильные снегопады и гололед могут стать серьезной опасностью для участников дорожного движения.