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Минобразования установило сроки вступительной кампании в вузы Беларуси в 2025

В Минобразования определили сроки вступительной кампании в белорусские вузы в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны сроки вступительной кампании в вузы Беларуси в 2025 году. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Министерства образования Беларуси. Профильное ведомство определило период подачи документов для получения высшего и специального высшего образования: сделать это можно будет с 12 по 17 июля 2025 года.

Имеет место и некоторая специфика. Так, на ряд специальностей (очная форма по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда») принимать документы будут с 12 по 19 июля. Эти же сроки касаются и всех специальностей в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы.

Для поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля (за счет бюджетных средств и на платной основе) Минобразования также назвало сроки приема документов. Сделать это можно будет осенью и зимой, с 15 ноября по 5 декабря 2025 года.

Ранее мы писали о том, что министр сказал, на сколько лет Беларуси хватит запасов нефти и калийной соли (читать далее вот тут).