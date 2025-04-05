Минобразования установило сроки вступительной кампании в вузы Беларуси в 2025

Имеет место и некоторая специфика. Так, на ряд специальностей (очная форма по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда») принимать документы будут с 12 по 19 июля. Эти же сроки касаются и всех специальностей в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы.