Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый очаг бешенства выявили в селе Новосибирской области

До 1 июня в населенном пункте ввели карантин.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области зафиксировали еще один случай бешенства среди животных. Новый очаг обнаружили в селе Старый Тартас Венгеровского района. Распоряжение о введении карантина подписал губернатор.

Согласно распоряжению губернатора Новосибирской области, зараженное бешенством животное нашли в личном подсобном хозяйстве. По законодательству, в селе Старый Тартас ввели карантин на два месяца — с 3 апреля по 1 июня 2025 года.

На этот период в населенном пункте будут действовать жесткие ограничения на ввоз и вывоз животных, а также вводится особый ветеринарный надзор.