Новый очаг бешенства выявили в селе Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксировали еще один случай бешенства среди животных. Новый очаг обнаружили в селе Старый Тартас Венгеровского района. Распоряжение о введении карантина подписал губернатор.
Согласно распоряжению губернатора Новосибирской области, зараженное бешенством животное нашли в личном подсобном хозяйстве. По законодательству, в селе Старый Тартас ввели карантин на два месяца — с 3 апреля по 1 июня 2025 года.
На этот период в населенном пункте будут действовать жесткие ограничения на ввоз и вывоз животных, а также вводится особый ветеринарный надзор.