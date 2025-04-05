В Приморском крае упал до минимума спрос на электромобили

На Дальнем Востоке значительно сократился спрос на электромобили. Об этом пишет «КП» со ссылкой на аналитиков портала «Дром».
Отмечается, что в 2024 году спрос на электрокары в Приморье упал до минимальных значений за последние пять лет. Местные жители купили менее полутора тысяч таких авто.
Самыми популярными моделями в Приморье, по-прежнему, остаются автомобили японского производства. Бессменный лидер продаж — Nissan Leaf.
По данным аналитиков, средняя стоимость электромобиля на Дальнем Востоке в 2024 году выросла в 2,5 раза.