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В Приморском крае упал до минимума спрос на электромобили

Спрос на электрокары в Приморье упал до минимальных значений за последние пять лет.

Источник: Комсомольская правда

На Дальнем Востоке значительно сократился спрос на электромобили. Об этом пишет «КП» со ссылкой на аналитиков портала «Дром».

Отмечается, что в 2024 году спрос на электрокары в Приморье упал до минимальных значений за последние пять лет. Местные жители купили менее полутора тысяч таких авто.

Самыми популярными моделями в Приморье, по-прежнему, остаются автомобили японского производства. Бессменный лидер продаж — Nissan Leaf.

По данным аналитиков, средняя стоимость электромобиля на Дальнем Востоке в 2024 году выросла в 2,5 раза.