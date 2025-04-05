В Ростовской области начали противоклещевую обработку сельхозживотных

В Ростовской области начали плановую акарицидную (противоклещевую) обработку сельскохозяйственных животных. Об этом сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Приказ подписал начальник донского управления ветеринарии Александр Кругликов. Подобные мероприятия проводятся в регионе дважды в год. Обработке во всех хозяйствах подлежат крупный и мелкий рогатый скот, а также лошади и свиньи. Параллельно обрабатываются помещения, где содержатся животные.
В 2024 году ветеринары провели более 3 млн 115 тысяч обработок: 1 млн 578 тысяч — среди крупного рогатого скота, 1 млн 129 тысяч — среди мелкого рогатого скота, от клещей защитили 397 тысяч свиней и 10 тысяч лошадей.
Жителям Дона напоминают: пик активности клещей в регионе приходится на апрель-июнь. В 2025 году первую обработку должны завершить к 15 апреля. Процедуру будут повторять в зависимости от срока действия препаратов. Выпас необработанных животных запрещен.
К слову, домашних питомцев тоже нужно обрабатывать от клещей. Это касается даже тех животных, которые не выходят на улицу. Паразитов могут принести в дом люди.