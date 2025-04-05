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В Саткинском округе умер последний проживавший там ветеран ВОВ

В Саткинском округе (Челябинская область) умер последний проживавший там ветеран Великой Отечественной войны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Александр Глазков.

«Скорбное известие: вчера, всего несколько дней не дожив до своего 99-летия, ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в нашем муниципалитете, — Василий Иванович Вальков», — написал чиновник.

Совсем недавно Василию Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин Саткинского муниципального округа». Также ему передали медаль к 80-летию Великой Победы.

«Василий Иванович был ярким представителем поколения победителей — сильный, мудрый человек, всю жизнь посвятивший Родине, ставший примером не одному поколению потомков», — отметил Глазков.