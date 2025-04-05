В Саткинском округе умер последний проживавший там ветеран ВОВ

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Александр Глазков.
«Скорбное известие: вчера, всего несколько дней не дожив до своего 99-летия, ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в нашем муниципалитете, — Василий Иванович Вальков», — написал чиновник.
Совсем недавно Василию Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин Саткинского муниципального округа». Также ему передали медаль к 80-летию Великой Победы.
«Василий Иванович был ярким представителем поколения победителей — сильный, мудрый человек, всю жизнь посвятивший Родине, ставший примером не одному поколению потомков», — отметил Глазков.