Из-за сильного ветра рейс Иркутск — Красноярск приземлился в Новосибирске

Отметим, что в Красноярском крае, Хакасии и ряде других регионов бушует непогода — сильный штормовой ветер с порывами выше 30 м/с. Со зданий срывает крыши, обломки разлетаются повсюду. Как бушует стихия, можно узнать в нашем материале.