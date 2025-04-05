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Из-за сильного ветра рейс Иркутск — Красноярск приземлился в Новосибирске

Рейс ушел на запасной аэродром в Толмачево.

Источник: РИА "Новости"

Рейс Иркутск — Красноярск из-за непогоды ушел на запасной аэродром. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

«Рейс FV6882 Иркутск — Красноярск ушёл на запасной аэродром в Толмачёво (Новосибирск)», — говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что воздушная гавань перешла на режим работы по фактической погоде.

Отметим, что в Красноярском крае, Хакасии и ряде других регионов бушует непогода — сильный штормовой ветер с порывами выше 30 м/с. Со зданий срывает крыши, обломки разлетаются повсюду. Как бушует стихия, можно узнать в нашем материале.