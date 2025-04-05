Пока не рухнула: Подпорную стенку реконструируют во Владивостоке

Вместо старой, изношенной конструкции будет возведена новая стена из современных пустотелых коробчатых блоков. Специалисты уже приступили к выполнению целого ряда задач, начиная с демонтажа старого сооружения и заканчивая устройством фундамента и монтажом новых элементов. Общая длина реконструируемой стены составит около ста метров, а высота — до трех метров.