Следы редкой харзы обнаружили учёные в заповеднике Хабаровского края

Анализ результатов маршрутного учёта выявил сразу несколько любопытных явлений. Так, уже второй год подряд в северной части Большехехцирского заповедника и на маршруте «Чирки» обнаруживаются следы харзы, или лесной куницы. Специалисты предполагают, что в этих местах поселились две семьи редкого вида.