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Следы редкой харзы обнаружили учёные в заповеднике Хабаровского края

Специалисты предполагают, что в этих местах поселились две семьи данного вида.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В национальных парках Хабаровского края учёные обнаружили следы сразу нескольких редких для местной фауны зверей. Об этом сообщили в ФБГУ «Заповедное Приамурье» в связи с завершением зимнего учёта животных.

Анализ результатов маршрутного учёта выявил сразу несколько любопытных явлений. Так, уже второй год подряд в северной части Большехехцирского заповедника и на маршруте «Чирки» обнаруживаются следы харзы, или лесной куницы. Специалисты предполагают, что в этих местах поселились две семьи редкого вида.

Также впервые за долгое время в Большехехцирском заповеднике зафиксировали следы волка, который обычно избегает эту территорию из-за присутствия тигров. Кроме того, здесь обнаружены метки рыси.

Исследователи продолжают наблюдать за фауной заповедника, чтобы лучше понять поведение редких животных в условиях их естественной среды.