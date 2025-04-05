Глава Минприроды Беларуси сказал о разведке и добыче редкоземельных металлов

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк в эфире телеканала ОНТ рассказал о ситуации с разведкой и добычей редкоземельных металлов и элементов в республике.
По его словам, в настоящее время имеет место информационный ресурс, который был сформирован и накоплен в период между 1980-м и 2000-м годами. Нет сомнений в том, что в регионах Беларуси есть наличие и редкоземельных металлов, и элементов.
— Мы серьезно включились в эту работу. Но для принятия решения нужно обладать определенной информацией. В первую очередь, насколько это сегодня необходимо для нашей экономики и предприятий. Возможно, проще купить это за рубежом — и дешевле, и эффективнее, — констатировал Сергей Масляк.
Как подчеркнул министр, совсем недавно белорусские специалисты провели конструктивную встречу со своими российскими коллегами, которые поделились своим опытом в данной сфере.
— Они готовы подставить плечо и оказывать нам содействие по направлениям, которые нам в будущем помогут принять решение о необходимости далее продолжать заниматься этой работой, — обобщил Сергей Масляк.
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