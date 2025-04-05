Глава Минприроды Беларуси сказал о разведке и добыче редкоземельных металлов

Ранее мы писали о том, что в Министерстве образования Беларуси уже определились со сроками приближающейся вступительной кампании 2025 года: стало известно, когда абитуриенты смогут подать документы и на бюджет, и на платное отделение, и на заочную форму (вот тут про все это во всех деталях и подробностях).