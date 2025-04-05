Гендиректора масложировой компании «Благо» Фосмана арестовали на два месяца

В октябре 2024 года Аркадий Фосман скончался в возрасте 55 лет. Через несколько дней ушел из жизни его отец, Валерий Фосман. Кроме того, в середине января коммерческий директор группы компаний «Благо» Александр Хайдин покончил с собой в гараже собственного дома.