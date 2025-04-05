В Омске снова откроется мобильный пункт приёма вторсырья

В Омске возобновит работу мобильный пункт приёма вторсырья. Об этом.
«>сообщили организаторы проекта в официальной группе в соцсети “ВКонтакте”. Площадка откроется в Октябрьском округе на улице 4-й Транспортной, 1а/1.
Как пояснили активисты, пункт не работал около года из-за сложностей с поиском нового помещения и организационными переменами. Сейчас у проекта появилось новое место, но, чтобы продолжать работу, команде придётся платить аренду по коммерческой ставке — 95 тысяч рублей в месяц.
В связи с этим организаторы объявили о сборе средств и попросили неравнодушных горожан поддержать проект регулярными пожертвованиями. Без стабильной финансовой поддержки, по их словам, пункт может снова закрыться.
Пока идут подготовительные работы, пункт будет работать только по воскресеньям. Первый приём состоится уже 6 апреля. Сдать можно около 25 видов вторсырья, включая ПЭТ-бутылки, стекло, картон, алюминий, металл и другие материалы.
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