В Омске снова откроется мобильный пункт приёма вторсырья

Как пояснили активисты, пункт не работал около года из-за сложностей с поиском нового помещения и организационными переменами. Сейчас у проекта появилось новое место, но, чтобы продолжать работу, команде придётся платить аренду по коммерческой ставке — 95 тысяч рублей в месяц.