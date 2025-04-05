На дорогах Казани сотрудники ДПС проводят рейды

Особое напоминание родителям, допускающим детей к управлению питбайками, мопедами: предостеречь их от последствий. Когда сотрудники приезжают на аварии, в которых пострадали или погибли дети, видят родителей, которые легкомысленно допустили их к такому опасному виду транспорта. Это, к сожалению, не двойка на уроке, которую можно исправить. Видим искалеченные судьбы детей, получивших травмы: после этого многие двери в жизни для них закрыты, напомнил Айрат Самигуллин.