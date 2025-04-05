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На дорогах Казани сотрудники ДПС проводят рейды

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на дорогах Казани — останавливали сильно тонированные автомобили и водителей, чьи машины превышают уровень шума. В 2024-м за превышение уровня шума в Татарстане с учета сняты 50 автомобилей, сообщает ИА «Татар-информ».

При проверках сотрудники ДПС уделяли большое внимание мотоциклистам. За 2024-й было 227 ДТП, в которых погибли 18 человек, еще 237 были травмированы.

Госавтоинспекция Татарстана возобновляет масштабные рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения, прямо влияющих на аварийность, а также водителей, которые умышленно нарушают правила — излишне тонируют автомобили или устанавливают на них прямоточные глушители. Обратят внимание на сезонные виды транспорта — питбайки, мопеды, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции РТ Айрат Самигуллин.

Особое напоминание родителям, допускающим детей к управлению питбайками, мопедами: предостеречь их от последствий. Когда сотрудники приезжают на аварии, в которых пострадали или погибли дети, видят родителей, которые легкомысленно допустили их к такому опасному виду транспорта. Это, к сожалению, не двойка на уроке, которую можно исправить. Видим искалеченные судьбы детей, получивших травмы: после этого многие двери в жизни для них закрыты, напомнил Айрат Самигуллин.

Выйдя в рейд, сотрудники ГАИ остановили заниженную «Ладу», которая полностью обклеена тонировочной пленкой. После проверки прибором решено эвакуировать авто на штрафстоянку, а водителя оштрафовать за нарушение конструкции автомобиля и тонировку.

Во время рейда в другом районе Казани остановили автомобиль Nissan на улице Технической: водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Выяснилось, что он не имеет прав на управление автомобилем. Когда осматривали авто, в одной из дверей нашли несколько черных свертков, которые оправили на экспертизу, водителя задержали.