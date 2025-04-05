На дорогах Казани сотрудники ДПС проводят рейды

При проверках сотрудники ДПС уделяли большое внимание мотоциклистам. За 2024-й было 227 ДТП, в которых погибли 18 человек, еще 237 были травмированы.
Госавтоинспекция Татарстана возобновляет масштабные рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения, прямо влияющих на аварийность, а также водителей, которые умышленно нарушают правила — излишне тонируют автомобили или устанавливают на них прямоточные глушители. Обратят внимание на сезонные виды транспорта — питбайки, мопеды, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции РТ Айрат Самигуллин.
Особое напоминание родителям, допускающим детей к управлению питбайками, мопедами: предостеречь их от последствий. Когда сотрудники приезжают на аварии, в которых пострадали или погибли дети, видят родителей, которые легкомысленно допустили их к такому опасному виду транспорта. Это, к сожалению, не двойка на уроке, которую можно исправить. Видим искалеченные судьбы детей, получивших травмы: после этого многие двери в жизни для них закрыты, напомнил Айрат Самигуллин.
Выйдя в рейд, сотрудники ГАИ остановили заниженную «Ладу», которая полностью обклеена тонировочной пленкой. После проверки прибором решено эвакуировать авто на штрафстоянку, а водителя оштрафовать за нарушение конструкции автомобиля и тонировку.
Во время рейда в другом районе Казани остановили автомобиль Nissan на улице Технической: водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Выяснилось, что он не имеет прав на управление автомобилем. Когда осматривали авто, в одной из дверей нашли несколько черных свертков, которые оправили на экспертизу, водителя задержали.