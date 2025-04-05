В Казахстане внедряют единую систему оплаты медицинской помощи

«Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок», — сообщили в министерстве.