АСТАНА, 5 апр — Sputnik. В Казахстане внедряют единую систему оплаты медицинской помощи, сообщил Минздрав.
Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, заявили в ведомстве.
В марте пилотная реализация единой платежной системы началась в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.
«Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок», — сообщили в министерстве.
Минздрав перечислил преимущества единой системы:
- прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключение необоснованных списаний средств и улучшение контроля за качеством медуслуг.
- автоматическое выявление ошибок и нарушений в оказании медпомощи, включая так называемые «приписки»;
- гарантия, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
«Следует отметить, что данные системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков. Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации систему здравоохранения на потребности пациентов», — сообщили в ведомстве.
Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение, заверил Минздрав.