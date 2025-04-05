Синоптики грозят повторением апрельского снегопада 2017-го: На Молдову надвигается апокалипсис — резкое похолодание, морозы и дожди, переходящие в снег

Кажется, дошутились и довспоминались об апреле 2017, когда на три дня Молдову занесло снегом.
Синоптики предупреждают о повторении сценария. По данным Государственной гидрометеорологической службы, 5 апреля ожидаются осадки, а в ночь на воскресенье температура воздуха существенно упадет, дожди перейдут в снег.
В период с 7 по 9 апреля ночью и утром температура может опуститься до −3 градусов. Днем около 2−3 градусов выше нуля.
В связи с ухудшением погодных условий, власти призывают жителей Кишинева пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов и предоставить коммунальным службам возможность оперативно устранять последствия плохой погоды.
Водителям рекомендовано не парковать автомобили на обочинах, тротуарах и под старыми деревьями, чтобы обеспечить свободный проезд для специализированной техники.
Перед апрельским снегопадом в Молдове 2017 года тоже было очень тепло. Почти жарко.