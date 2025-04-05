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Синоптики грозят повторением апрельского снегопада 2017-го: На Молдову надвигается апокалипсис — резкое похолодание, морозы и дожди, переходящие в снег

В период с 7 по 9 апреля ночью и утром температура может опуститься до −3 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Кажется, дошутились и довспоминались об апреле 2017, когда на три дня Молдову занесло снегом.

Синоптики предупреждают о повторении сценария. По данным Государственной гидрометеорологической службы, 5 апреля ожидаются осадки, а в ночь на воскресенье температура воздуха существенно упадет, дожди перейдут в снег.

В период с 7 по 9 апреля ночью и утром температура может опуститься до −3 градусов. Днем около 2−3 градусов выше нуля.

В связи с ухудшением погодных условий, власти призывают жителей Кишинева пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов и предоставить коммунальным службам возможность оперативно устранять последствия плохой погоды.

Водителям рекомендовано не парковать автомобили на обочинах, тротуарах и под старыми деревьями, чтобы обеспечить свободный проезд для специализированной техники.

Перед апрельским снегопадом в Молдове 2017 года тоже было очень тепло. Почти жарко.