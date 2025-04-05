В Новосибирске стартовал Кубок России по волейболу

— В матче железнодорожников оставалась интрига вплоть до середины четвертого сета — после упущенной второй партии новосибирцы забрали следующий сет лишь на больше-меньше. Уже в концовке встречи команда Пламена Константинова почувствовала уверенность и забрала победу без потери очков, — сообщила пресс-служба ВК «Локомотив».