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В Новосибирске стартовал Кубок России по волейболу

Новосибирский «Локомотив» одержал первую победу.

Источник: БЕЛТА

В Новосибирске и Кемерово стартовал Кубок России по волейболу. Итоги первого дня сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола 5 апреля.

Группа команд «А» показала результаты на новосибирской «Локомотив-Арене». В первый день новосибирская команда обыграла «Нову» из Новокуйбышевска со счетом 3:1.

— В матче железнодорожников оставалась интрига вплоть до середины четвертого сета — после упущенной второй партии новосибирцы забрали следующий сет лишь на больше-меньше. Уже в концовке встречи команда Пламена Константинова почувствовала уверенность и забрала победу без потери очков, — сообщила пресс-служба ВК «Локомотив».

Следующий матч новосибирцев против барнаульской команды «Университет» пройдет вечером 5 апреля.