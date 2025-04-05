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Сергей Собянин: Оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД

В 2025 2026 году на всех станциях МЦД планируется внедрить систему оплаты проезда по биометрии. Ежедневно таким способом смогут пользоваться до миллиона человек. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что технология впервые появилась на станциях метро осенью 2021 года. Сегодня она работает на МЦК, речном транспорте и в «Аэроэкспрессе». К системе уже подключено более 1,1 тысячи турникетов.

По словам мэра, в этом году биометрическая оплата станет доступна на всех турникетах метро и в наземном транспорте. Для удобства пассажиров активно развиваются мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт» и «Помощник Москвы».

— В 2025 году в «Московском транспорте» должны появиться новые полезные функции. К примеру, в приложении можно будет взять в аренду зарядные устройства для мобильных телефонов, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее глава города рассказал, что в ближайшие два года столица совместно с РЖД завершит строительство и реконструкцию семи московских городских вокзалов. Например, специалисты завершат ремонт пассажирского терминала Ленинградского вокзала, а также проведут модернизацию подвижного состава МЦД.