В Прикамье поступило более 300 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

В рамках текущей прививочной кампании в Пермский край поступило 346 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Об этом сообщает Минздрав Прикамья.
Прививку можно сделать в прививочных пунктах, которые работают на базе поликлиник. Вакцина уже доступна во всех медучреждениях региона. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.
По словам специалистов, вакцинироваться можно в течение всего года. Однако закончить курс рекомендуется за две недели до выхода на неблагоприятную территорию.
По данным краевого Роспотребнадзора, в прошлом году в Прикамье было зарегистрировано более 27 тысяч случаев присасывания клещей. В большинстве случаев клещи присасывались к людям на территориях садовых товариществ, дачных поселков и лесных массивов.