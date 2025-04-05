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В Прикамье поступило более 300 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

Вакцина уже доступна во всех медучреждениях региона.

Источник: Комсомольская правда

В рамках текущей прививочной кампании в Пермский край поступило 346 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Об этом сообщает Минздрав Прикамья.

Прививку можно сделать в прививочных пунктах, которые работают на базе поликлиник. Вакцина уже доступна во всех медучреждениях региона. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

По словам специалистов, вакцинироваться можно в течение всего года. Однако закончить курс рекомендуется за две недели до выхода на неблагоприятную территорию.

По данным краевого Роспотребнадзора, в прошлом году в Прикамье было зарегистрировано более 27 тысяч случаев присасывания клещей. В большинстве случаев клещи присасывались к людям на территориях садовых товариществ, дачных поселков и лесных массивов.