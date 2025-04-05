Хабиров рассказал об испытаниях нового авиационного двигателя в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о стендовых испытаниях авиационного двигателя АЛ-41СТ-25. Руководитель региона назвал его сборку на УМПО историческим событием.
По словам Хабирова, башкирские инженеры смогли установить на газоперекачивающую станцию авиационный двигатель. Более технически совершенный, чем его предшественники.
— Я бы назвал это промышленной революцией в двигателестроении. Горжусь, что мы причастны к этой истории, — написал в своих соцсетях Хабиров.
Как отметил глава Башкирии, на следующем этапе собранный образец двигателя ждут испытания, а затем и серийное производство. Руководство республики рассчитывает, что это станет импульсом для развития уфимского предприятия «ОДК-УМПО», входящего в состав Госкорпорации Ростех.
— Это станет очередным мощным импульсом развития уфимского предприятия — большой заказ на эти двигатели потребует расширения производства, — подытожил глава Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.