Об изменениях при приеме абитуриентов в вузы рассказали в Челябинске

Главное нововведение пришло из прошлого — вернули согласие на зачисление. Теперь его необходимо предоставить вместо оригинала документа об образовании. Ещё одно важное новшество — введение дополнительных пяти баллов для тех абитуриентов, кто подаёт заявку на целевое обучение.
Поступление в вуз — дело ответственное. Представители вузов рекомендуют будущим студентам внимательно изучать информацию и требования к учащимся на сайтах образовательных организаций, а также не забывать о портфолио. Многие мероприятия позволяют получить дополнительные баллы. Результаты олимпиад, входящих в перечень РСОШ, и вовсе актуальны на протяжении четырёх лет.
«Любой вуз Российской Федерации с радостью возьмёт себе олимпиадников даже без разговоров», — отметил Иван Сухих, начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ. Руководство последнего выступает организатором многопрофильной олимпиады «Звезда», значительная часть участников которой в дальнейшем поступают именно в этот вуз.