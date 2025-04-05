Об изменениях при приеме абитуриентов в вузы рассказали в Челябинске

Поступление в вуз — дело ответственное. Представители вузов рекомендуют будущим студентам внимательно изучать информацию и требования к учащимся на сайтах образовательных организаций, а также не забывать о портфолио. Многие мероприятия позволяют получить дополнительные баллы. Результаты олимпиад, входящих в перечень РСОШ, и вовсе актуальны на протяжении четырёх лет.