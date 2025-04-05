Отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 7 по 13 апреля

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести в течение недели, в период с 7 по 13 февраля 2025 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».
Отключения 7 апреля:
Богачева, 17−33, 38−50, Казачий, 44−58, 31А, Войкова, 1−45, 2−20, Портовая, 499−541, Мурманская, 126−144, 117−135, Камская, 118−136, 127−149, Волжская, 138−156, 127−147, 1-я Грамши, 56−66, 45−55, 2-я Грамши, 81, а также ряд других адресов.
Отдельно с 7 по 9 апреля, с 9 до 16 часов, электричество булут отключать на 12-й Линии, 56−78, 49−69, 14-й Линии, 30−62, 21−61, Ченцова, 66−74, Налбандяна, 47−69, 44−60. Причина — технические работы.
8 апреля:
Соколова, 17−23, 26, Суворова, 19−29, 26−32, Чехова, 31−37, 52−54. Большая Садовая, 77/24, Нефтяной, 1, 2, 2 В, 7−55, Элеваторный, 1, 2, 4, 4А, Таганрогская, 2А, 138 и другие адреса.
9 апреля:
Большая Садовая, 77−79, Соколова, 26−36 21−23, Суворова, 25, Санаторий Надежда, Подъездная, 55, СНТ Архитектор, Жизненный, 26 июня, 30−48, Волжская, 31−47, 40−56, Камская, 39−53, 28−42, Щербакова, 82−98, Арефьева, 69−85, 68−78.
10 апреля:
Королева, 1/В, Соколова, 52, 31/118, Пушкинская, 141, Инициативная, 2−14, 1−79.
11 апреля:
Соколова, 58, 62, Максима Горького, 179−181, Стальского, 2−76.
Плановые отключения на 12 и 13 апреля в графике не указаны.