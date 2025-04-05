Жители шести старых домов переехали в новые квартиры по реновации в Новогиреево

«Переселение в районе Новогиреево началось в 2023 году, когда под заселение была передана первая новостройка на Свободном проспекте. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло трех. Жители шести старых домов уже отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации, еще двух — переселяются. Всего в Новогиреево предстоит расселить 72 дома, новое жилье получат около 16 тыс. москвичей», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.