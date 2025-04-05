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Стали известны сроки подачи документов и зачисления в белорусские вузы в 2025 году

Министерство образования Беларуси определилось со сроками проведения в 2025 году вступительной кампании для получения высшего образования. Решение утверждено его постановлением № 56.

Источник: Смартпресс

Согласно документу, основной этап приемной кампании пройдет с 12 июля по 3 августа.

Абитуриенты могут начать подавать документы:

  • С 12 по 17 июля — в государственных учреждениях высшего образования (УВО) на бюджет и на платной основе;
  • С 12 по 19 июля — на очную (дневную) форму по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств;
  • С 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельхозпрофиля на бюджет и платно.

Вся схема выглядит следующим образом.

Сроки проведения вступительных испытаний:

  • С 18 по 20 июля — в Университете гражданской защиты МЧС.
  • С 20 по 21 июля — на военном факультете Гродненского университета.
  • С 18 по 25 июля — в других УВО.
  • С 20 по 25 июля — для очной формы по сельскохозяйственным специальностям.
  • С 6 по 15 декабря — для заочной формы в УВО сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места:

  • 2 июля — для победителей университетских олимпиад и лиц, освоивших программу с углубленным изучением.
  • По 22 июля — в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты и на военных факультетах.
  • По 29 июля — в Академии МВД и Могилевском институте МВД.
  • По 27 июля — в других государственных УВО (кроме заочной формы в сельскохозяйственном профиле).
  • По 20 декабря — для заочной формы в УВО сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления абитуриентов на платной основе:

  • По 3 августа — в УВО (кроме заочной формы в сельскохозяйственном профиле).
  • По 20 декабря — для заочной формы в УВО сельскохозяйственного профиля.

Какие новшества по сравнению с прошлым годом

Ранее представители Минобразования сообщали, что существенных изменений вступительная кампания не претерпит и будет максимально приближена к датам прошлого года.

Но появится одно важное новшество: в 2025 году при поступлении в вузы абитуриенты могут зарегистрироваться на подачу документов онлайн.

В тестовом режиме электронная очередь начала работать ещё во время проведения репетиционного централизованного экзамена. В полной мере станет доступна за несколько дней до начала приёма документов в вузы.

Абитуриент сможет онлайн выбрать конкретный университет, а также дату и время, когда ему удобно прийти на подачу документов. Однако «забронировать», то есть получить талон на визит в приемную комиссию сразу нескольких вузов нельзя.

Отметим, что введение электронной очереди не исключает возможности просто приехать и подать документы лично.

Сроки ЦТ и ЦЭ

Ранее Минобразования назвал сроки проведения централизованных тестирования и экзамена.

Так, с 9 по 22 апреля пройдет регистрация на ЦТ. 26 мая пройдет ЦТ и ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая ЦТ и ЦЭ — по белорусскому или русскому языку, 2 и 5 июня — ЦТ на предмет по выбору для всех абитуриентов.

Резервные дни проведения ЦТ — 19, 21 и 23 июня.