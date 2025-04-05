Стали известны сроки подачи документов и зачисления в белорусские вузы в 2025 году

Согласно документу, основной этап приемной кампании пройдет с 12 июля по 3 августа.
Абитуриенты могут начать подавать документы:
- С 12 по 17 июля — в государственных учреждениях высшего образования (УВО) на бюджет и на платной основе;
- С 12 по 19 июля — на очную (дневную) форму по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств;
- С 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельхозпрофиля на бюджет и платно.
Вся схема выглядит следующим образом.
Сроки проведения вступительных испытаний:
- С 18 по 20 июля — в Университете гражданской защиты МЧС.
- С 20 по 21 июля — на военном факультете Гродненского университета.
- С 18 по 25 июля — в других УВО.
- С 20 по 25 июля — для очной формы по сельскохозяйственным специальностям.
- С 6 по 15 декабря — для заочной формы в УВО сельскохозяйственного профиля.
Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места:
- 2 июля — для победителей университетских олимпиад и лиц, освоивших программу с углубленным изучением.
- По 22 июля — в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты и на военных факультетах.
- По 29 июля — в Академии МВД и Могилевском институте МВД.
- По 27 июля — в других государственных УВО (кроме заочной формы в сельскохозяйственном профиле).
- По 20 декабря — для заочной формы в УВО сельскохозяйственного профиля.
Сроки зачисления абитуриентов на платной основе:
- По 3 августа — в УВО (кроме заочной формы в сельскохозяйственном профиле).
- По 20 декабря — для заочной формы в УВО сельскохозяйственного профиля.
Какие новшества по сравнению с прошлым годом
Ранее представители Минобразования сообщали, что существенных изменений вступительная кампания не претерпит и будет максимально приближена к датам прошлого года.
Но появится одно важное новшество: в 2025 году при поступлении в вузы абитуриенты могут зарегистрироваться на подачу документов онлайн.
В тестовом режиме электронная очередь начала работать ещё во время проведения репетиционного централизованного экзамена. В полной мере станет доступна за несколько дней до начала приёма документов в вузы.
Абитуриент сможет онлайн выбрать конкретный университет, а также дату и время, когда ему удобно прийти на подачу документов. Однако «забронировать», то есть получить талон на визит в приемную комиссию сразу нескольких вузов нельзя.
Отметим, что введение электронной очереди не исключает возможности просто приехать и подать документы лично.
Сроки ЦТ и ЦЭ
Ранее Минобразования назвал сроки проведения централизованных тестирования и экзамена.
Так, с 9 по 22 апреля пройдет регистрация на ЦТ. 26 мая пройдет ЦТ и ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая ЦТ и ЦЭ — по белорусскому или русскому языку, 2 и 5 июня — ЦТ на предмет по выбору для всех абитуриентов.
Резервные дни проведения ЦТ — 19, 21 и 23 июня.