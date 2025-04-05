Стали известны сроки подачи документов и зачисления в белорусские вузы в 2025 году

Так, с 9 по 22 апреля пройдет регистрация на ЦТ. 26 мая пройдет ЦТ и ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая ЦТ и ЦЭ — по белорусскому или русскому языку, 2 и 5 июня — ЦТ на предмет по выбору для всех абитуриентов.