Миллиарды кубометров воды пришло в Казахстан из Узбекистана

«С 1 октября прошлого года по 1 апреля этого года в Шардаринское водохранилище Туркестанской области поступило более 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось изначально. В Северное Аральское море направили около 1,8 млрд кубометров воды, это на 120 млн кубометров больше, чем прогнозировалось ранее. По межгосударственному каналу “Достык” в Казахстан прибыло 490 млн кубометров воды», — уточнили в пресс-службе министерства.