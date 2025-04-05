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Умер заслуженный врач Татарстана Станислав Польский

Он 38 лет проработал в Нижнекамской стоматологической поликлинике.

Источник: пресс-служба НЦРМБ

4 апреля умер заслуженный врач Татарстана Станислав Польский. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

Станислав Рихардович 38 лет проработал в Нижнекамской стоматологической поликлинике. Из них 35 лет он был заведующим терапевтическим отделением.

Как отметили коллеги, покойный навсегда вписал свое имя в историю Нижнекамской медицины. О месте и времени прощания нижнекамцам сообщат позже.

Редакция Комсомолки выражает соболезнования по поводу утраты талантливого врача-стоматолога, отличника здравоохранения и ветерана труда Станислава Польского.