4 апреля умер заслуженный врач Татарстана Станислав Польский. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.
Станислав Рихардович 38 лет проработал в Нижнекамской стоматологической поликлинике. Из них 35 лет он был заведующим терапевтическим отделением.
Как отметили коллеги, покойный навсегда вписал свое имя в историю Нижнекамской медицины. О месте и времени прощания нижнекамцам сообщат позже.
Редакция Комсомолки выражает соболезнования по поводу утраты талантливого врача-стоматолога, отличника здравоохранения и ветерана труда Станислава Польского.