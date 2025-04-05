Беларусь и Россия создадут общий рынок ювелирных изделий

Говоря про электронные системы Моисеев констатировал, что и в Беларуси, и в России они изначально создавались с таким расчетом, чтобы быть взаимодополняемыми, то есть интеграция, а она должна произойти до конца 2025 года, не должна вызвать каких-либо существенных затруднений.