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Беларусь и Россия создадут общий рынок ювелирных изделий

Общий рынок ювелирных изделий создадут Беларусь и Россия.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь и Россия планируют создать общий рынок ювелирных изделий. Соответствующее заявление, как передает БелТА, сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев.

— Мы должны подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм (проб) и полной интеграции наших электронных систем прослеживаемости в области ювелирных изделий, что позволит создать общий рынок, — приводит слова Моисеева названный источник.

Как подчеркнул российский замминистра, после подписания двухстороннего соглашения клеймо, которое сделано в Беларуси, будет автоматически признаваться в России, и наоборот.

Говоря про электронные системы Моисеев констатировал, что и в Беларуси, и в России они изначально создавались с таким расчетом, чтобы быть взаимодополняемыми, то есть интеграция, а она должна произойти до конца 2025 года, не должна вызвать каких-либо существенных затруднений.

Ранее мы писали о том, что в Минприроды рассказали о том, на сколько лет в Беларуси хватит запасов калийной соли и нефти (обо всем это рассказал министр).