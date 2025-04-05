Беларусь и Россия создадут общий рынок ювелирных изделий

Беларусь и Россия планируют создать общий рынок ювелирных изделий. Соответствующее заявление, как передает БелТА, сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев.
— Мы должны подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм (проб) и полной интеграции наших электронных систем прослеживаемости в области ювелирных изделий, что позволит создать общий рынок, — приводит слова Моисеева названный источник.
Как подчеркнул российский замминистра, после подписания двухстороннего соглашения клеймо, которое сделано в Беларуси, будет автоматически признаваться в России, и наоборот.
Говоря про электронные системы Моисеев констатировал, что и в Беларуси, и в России они изначально создавались с таким расчетом, чтобы быть взаимодополняемыми, то есть интеграция, а она должна произойти до конца 2025 года, не должна вызвать каких-либо существенных затруднений.
Ранее мы писали о том, что в Минприроды рассказали о том, на сколько лет в Беларуси хватит запасов калийной соли и нефти (обо всем это рассказал министр).