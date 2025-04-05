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Форум многодетных семей проходит в Иркутске

В Иркутской области насчитывается 43 520 многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске проходит форум сообществ многодетных семей «Вектор развития». Как стало известно КП-Иркутск, его участниками стали более 150 человек.

— Это представители органов власти, общественных, благотворительных и добровольческих организаций, а также многодетные семьи. Площадкой проведения стала библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия благодарственными письмами за достойное воспитание детей были награждены 11 многодетных родителей. Все они получили удостоверения, подтверждающие статус многодетной семьи. В Иркутской области такой статус имеют 43 520 семей.