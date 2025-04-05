Уфимцам вернут деньги за билеты на концерт Паши Техника, так как он умер

Рэпер скончался в больнице в больнице на Пхукете 4 апреля, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии после употребления запрещенных веществ. В последние дни жизни работу некоторых органов приходилось поддерживать искусственно, состояние было крайне тяжелым. Исполнитель скончался, не приходя в сознание, ему было 40 лет.