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Уфимцам вернут деньги за билеты на концерт Паши Техника, так как он умер

Выступление в столице Башкирии должно было состояться 20 апреля.

Концерт рэпера Паши Техника в клубе "DOM Печати в Уфе, назначенный на 20 апреля, не состоится в связи со смертью исполнителя. Организаторы сообщили, что зрителям вернут деньги за билеты.

«Возвраты придут всем автоматически в течении календарного месяца, — говорится в сообщении. — Никуда писать заявку на возврат не нужно, мы вернем все билеты без исключения. Просим понять ситуацию».

Рэпер скончался в больнице в больнице на Пхукете 4 апреля, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии после употребления запрещенных веществ. В последние дни жизни работу некоторых органов приходилось поддерживать искусственно, состояние было крайне тяжелым. Исполнитель скончался, не приходя в сознание, ему было 40 лет.