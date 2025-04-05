Бастрыкин заинтересовался поножовщиной в омской школе

Следком проводит процессуальную проверку обстоятельств резни в школе Омска. Напомним, 3 апреля девятиклассник изрезал ножом сверстника, тот попал в больницу с травмой головы. Причинами этого инцидента заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.