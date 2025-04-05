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Бастрыкин заинтересовался поножовщиной в омской школе

Главе ведомства доложат о причинах инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Следком проводит процессуальную проверку обстоятельств резни в школе Омска. Напомним, 3 апреля девятиклассник изрезал ножом сверстника, тот попал в больницу с травмой головы. Причинами этого инцидента заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Главой ведомства дано поручение руководителю Следственного управления СК по Омской области Батищеву Виталию Владимировичу доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «КП Омск» поделилась подробностями конфликта в школе № 86. По предварительной информации, 16-летний ученик рассек однокласснику лоб складным ножом. Причина — оскорбительные слова в адрес подростка. Расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство».