В Кишиневе решено снести парк аттракционов Aventura Park: Что власти собираются построить на этом месте

Как сообщила директор выставочного центра Moldexpo Зинаида Попа, на его месте появится современная парковка, фудкорт-зона для проведения гастрономических выставок, а также спортивная площадка у озера. Здесь планируется обустроить зоны для волейбола, тенниса, футбола и детских развлечений.