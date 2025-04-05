В Кишиневе решено снести парк аттракционов Aventura Park: Что власти собираются построить на этом месте

Aventura Park решено снести.
Парк развлечений Aventura Park, который в последние годы находился в неудовлетворительном состоянии, планируют снести.
Как сообщила директор выставочного центра Moldexpo Зинаида Попа, на его месте появится современная парковка, фудкорт-зона для проведения гастрономических выставок, а также спортивная площадка у озера. Здесь планируется обустроить зоны для волейбола, тенниса, футбола и детских развлечений.
Аттракционы парка принадлежат частной компании, которая с 2018 года не выплачивала обязательные налоги. В связи с этим руководство Moldexpo объявило тендер на демонтаж конструкций и пригласило к участию специализированные компании.