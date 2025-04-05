Батончики и йогурты с белком из насекомых могут появиться в РФ в течение 3−5 лет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Исследования подтверждают перспективность использования белка из насекомых для производства продуктов питания, но в РФ это направление только развивается, поэтому подобные закуски могут появиться в стране в течение 3−5 лет. Такое мнение выразила ТАСС ректор Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий, член научно-технического совета Минсельхоза России, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Пономарева.
Она подчеркнула, что для широкого использования насекомых в производстве продуктов необходимо «преодолеть культурные предубеждения и разработать эффективные методы переработки и обеспечения безопасности».
«Сегодня в разных странах мира ведется поиск нетрадиционных источников белка для производства продуктов питания, в том числе изучается перспектива употребления в пищу насекомых или продуктов из насекомых. Использование насекомых для массового производства продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, в нашей стране находится на начальном пути развития. В перспективе, в течение трех-пяти лет, в России могут появиться батончики, снеки, йогурты и хлебобулочные изделия, содержащие в своем составе энтомопротеины — белки, полученные из насекомых. Ученые ФГБНУ “ФИЦ питания и биотехнологии” считают, что белок из насекомых будет перерабатываться в добавки или компоненты незаметные для потребителей», — рассказала она.
По ее словам, ученые прогнозируют, что муку из насекомых можно будет использовать для различных блюд: от мясного фарша до протеиновых коктейлей и белкового шоколада. Эксперт отметила, что основным аргументом являются результаты оценки аминокислотного состава белка насекомых, который по биологической ценности сопоставим с полноценными белками куриного яйца, говядины и рыбы. При этом, подчеркнула Пономарева, для производства насекомых нужно в разы меньше площадей, кормов и воды, чем в сельскохозяйственном производстве, традиционном животноводстве и даже в воспроизводстве рыбы и аквакультуры.
«Конечным продуктом для людей будут как насекомые, так и сухие или влажные субстанции, переработанные формы из насекомых. Например, это может быть пищевая добавка, которая станет применяться при производстве хлеба для повышения его белковой ценности», — пояснила Пономарева.
Главный строительный материал для организма.
«Для жизнедеятельности организма человека важны углеводы, жиры, витамины, клетчатка и другие вещества, их соотношение — количество и качество. Белок играет ключевую роль, являясь главным строительным материалом человеческого организма. Насекомые рассматриваются как перспективный источник белка», — рассказала эксперт.
По ее словам, выполненные учеными исследования подтверждают перспективность использования нетипичных источников белка из насекомых для производства продуктов питания. «Дальнейшие разработки в области технологий переработки и улучшения вкусовых качеств, а также преодоление потребительских предубеждений, будут способствовать более широкому внедрению этих альтернативных источников белка в рационе питания человека», — отметила Пономарева.
«Сегодня уже есть цифра, которую приводят эксперты: 2 миллиарда человек на нашей планете едят насекомых. Это часть культуры питания в ряде стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки», — перечислила эксперт.
Она указала, что также в некоторых западных странах официально разрешено употреблять насекомых в пищу.
«Сдерживающим фактором перехода к широкому производству и потреблению белка из насекомых в России является отсутствие на сегодняшний день нормативно-правовой базы. Согласно действующему законодательству ЕАЭС, насекомые относятся к пищевой продукции нового вида, подлежащей государственной регистрации после проведения полного комплекса научных исследований, заключений экспертов медицины, подтверждающих безопасность этой продукции для жизни и здоровья человека», — пояснила собеседница агентства.