Батончики и йогурты с белком из насекомых могут появиться в РФ в течение 3−5 лет

«Сегодня в разных странах мира ведется поиск нетрадиционных источников белка для производства продуктов питания, в том числе изучается перспектива употребления в пищу насекомых или продуктов из насекомых. Использование насекомых для массового производства продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, в нашей стране находится на начальном пути развития. В перспективе, в течение трех-пяти лет, в России могут появиться батончики, снеки, йогурты и хлебобулочные изделия, содержащие в своем составе энтомопротеины — белки, полученные из насекомых. Ученые ФГБНУ “ФИЦ питания и биотехнологии” считают, что белок из насекомых будет перерабатываться в добавки или компоненты незаметные для потребителей», — рассказала она.