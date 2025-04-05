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В Ростовской области с 7 апреля ожидаются перебои в работе ТВ и радио

График временных отключений на предстоящую неделю разместила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Запланированы кратковременные отключения телерадиосигнала. Из-за профилактических работ будет выключено передающее оборудование.

Так, в понедельник каналы пропадут в Миллеровском и Дубовском районах. Во вторник — в Ремонтненском и Неклиновском районах. 9 апреля ТВ и радио перестанет работать в Заветинском и Миллеровском районах, 10 — в Обливском и Заветинском районах, а в пятницу — в Кашарском, Ремонтненском и Верхнедонском районах.

Перебои ожидаются в трансляции первого и второго мультиплексов (это 20 основных телевизионных каналов), а также радиостанций «Маяк», «Радио России», «Вести FM».

Вещатель принёс извинения из-за возможных неудобств.