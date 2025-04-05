В Ростовской области с 7 апреля ожидаются перебои в работе ТВ и радио

Так, в понедельник каналы пропадут в Миллеровском и Дубовском районах. Во вторник — в Ремонтненском и Неклиновском районах. 9 апреля ТВ и радио перестанет работать в Заветинском и Миллеровском районах, 10 — в Обливском и Заветинском районах, а в пятницу — в Кашарском, Ремонтненском и Верхнедонском районах.