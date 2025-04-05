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В Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег

В Екатеринбурге ожидаются дожди.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область 5 апреля придут дожди и мокрый снег. Об этом сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

— Основные осадки на фронте в регионе ожидаются ночью и утром. На большей части области осадки пройдут в виде снега, по югу — в виде дождя с шансами на мокрый снег. Днем по области, уже за фронтом, сохранится вероятность кратковременных осадков, — отметил синоптик Алексей Пулин.

В регионе 5 апреля температура воздуха ночью опустится до −4 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов.

В Екатеринбурге в этот день ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до +2 градусов, а днем столбик термометра покажет +9 градусов.

В воскресенье, 6 апреля, ожидается +10 градусов. На следующий день, 7 апреля, воздух прогреется до +5 градусов. Самыми теплыми днями станут 8 и 9 апреля — столбик термометра покажет +12 и +14 градусов. Однако 10 и 11 апреля температура воздуха днем составит +7 градусов.