В Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег

— Основные осадки на фронте в регионе ожидаются ночью и утром. На большей части области осадки пройдут в виде снега, по югу — в виде дождя с шансами на мокрый снег. Днем по области, уже за фронтом, сохранится вероятность кратковременных осадков, — отметил синоптик Алексей Пулин.