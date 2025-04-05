Форум многодетных семей «Вектор развития» проходит в Иркутске

В Иркутске 5 и 6 апреля на площадке библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского собрались более 150 участников форума «Вектор развития» (12+), посвященного поддержке многодетных семей. Среди гостей — представители власти, общественных организаций, благотворители и сами семьи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
«Я давно воспринимаю Приангарье как свою малую родину: моя семья живёт здесь, мои дети учатся в иркутской школе. Это — моя территория, я объездил её из края в край. И для меня все жители Иркутской области — одна семья. И горд, что сегодня нахожусь среди вас. Большая семья — это счастье. Говорю это не как губернатор, а как отец четверых детей. Поэтому ваши эмоции и заботы мне близки и понятны. Семья во все времена была для каждого человека опорой. Семейная политика является одной из приоритетных составляющих социального направления работы правительства Иркутской области, особое внимание уделяется мерам социальной поддержки многодетных семей. Поэтому мы проводим последовательную политику по поддержке семей, в том числе по защите интересов многодетных семей», — подчеркнул Игорь Кобзев.
В рамках форума прошло награждение 11 семей, отличившихся в воспитании детей. Среди них — Анастасия Хаймовская из Усть-Илимска, мама девятерых детей, которая руководит волонтерской ротой и помогает участникам СВО. Еще одной семьей стали Кузьма и Ольга Баженовы, воспитывающие шестерых детей. Глава семьи получил от губернатора памятные наручные часы.
Министр социального развития Владимир Родионов рассказал о ключевых инициативах региона. С 2022 года многодетным семьям выделено более 1300 земельных участков и около 1,5 тысячи денежных выплат на общую сумму 346,8 млн рублей. С сентября 2024 года школьники из таких семей получили право на бесплатный проезд — этой льготой уже воспользовались 7,4 тысячи детей. В планах на 2025 год — увеличить число молодых семей, получающих субсидии на жилье, до 187.
Форум также стал площадкой для обсуждения новых проектов. Участники делились опытом на круглых столах, знакомились с программами НКО и готовились к конкурсам «Почетная семья области» и «Материнская слава». Отдельное внимание уделили образовательной программе «Навигаторы детства», где родители узнали о современных подходах к воспитанию.
По данным на март 2025 года, в Приангарье статус многодетной имеют 43,5 тысячи семей. Ежегодно 21 сентября в регионе отмечается День многодетной семьи, учрежденный для повышения их социального статуса.