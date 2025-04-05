Форум многодетных семей «Вектор развития» проходит в Иркутске

«Я давно воспринимаю Приангарье как свою малую родину: моя семья живёт здесь, мои дети учатся в иркутской школе. Это — моя территория, я объездил её из края в край. И для меня все жители Иркутской области — одна семья. И горд, что сегодня нахожусь среди вас. Большая семья — это счастье. Говорю это не как губернатор, а как отец четверых детей. Поэтому ваши эмоции и заботы мне близки и понятны. Семья во все времена была для каждого человека опорой. Семейная политика является одной из приоритетных составляющих социального направления работы правительства Иркутской области, особое внимание уделяется мерам социальной поддержки многодетных семей. Поэтому мы проводим последовательную политику по поддержке семей, в том числе по защите интересов многодетных семей», — подчеркнул Игорь Кобзев.