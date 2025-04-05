В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В ближайшие сутки в Башкирии резко испортится погода. В региональном управлении МЧС предупреждают жителей республики об усилении ветра и надвигающемся на регион дожде со снегом.
Как сообщают в МЧС по Башкирии, с 20:00 сегодняшнего дня, 5 апреля, и до 20:00 воскресенья, 6 апреля, в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, ночью в отдельных районах со снегом. Ветер будет южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, днем же порывы будут достигать 18 м/с. В этой связи экстренные службы объявляют штормовое предупреждение.
По данным метеорологов, в ближайшие сутки в Башкирии температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, в северных районах до −5 градусов, днем потеплеет до +14, +19, в северных районах до +9. На отдельных участках дорог прогнозируется ухудшение видимости во время дождя до 1−2 км.
В Уфе также прогнозируется усиление ветра до 5−10 м/с, местами с порывами до 18 м/с. В ночь на воскресенье в башкирской столице столбики термометров покажут +3, +5, днем же потеплеет до +16, +18 градусов.
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