В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Как сообщают в МЧС по Башкирии, с 20:00 сегодняшнего дня, 5 апреля, и до 20:00 воскресенья, 6 апреля, в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, ночью в отдельных районах со снегом. Ветер будет южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, днем же порывы будут достигать 18 м/с. В этой связи экстренные службы объявляют штормовое предупреждение.