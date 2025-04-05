СК: ребенок погиб в Брестском районе из-за взрыва боеприпаса 4 апреля 2025 года

В Брестском районе произошел взрыв боеприпаса, в результате которого погиб ребенок. Подробности произошедшего сообщили в Следственном комитете Беларуси. Взрыв случился вечером в пятницу, 4 апреля 2025 года, в агрогородке Страдечь, который находится в Брестском районе.