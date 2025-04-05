СК: ребенок погиб в Брестском районе из-за взрыва боеприпаса 4 апреля 2025 года

В Брестском районе произошел взрыв боеприпаса, в результате которого погиб ребенок. Подробности произошедшего сообщили в Следственном комитете Беларуси. Взрыв случился вечером в пятницу, 4 апреля 2025 года, в агрогородке Страдечь, который находится в Брестском районе.
«На дворовой территории произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет)», — говорится в официальном сообщении правоохранителей.
Увы, один из подростков скончался на места ЧП от полученных травм. Его деду и второму ребенку экстренно оказывается медицинская помощь.
Создана следственная группа, ее работу координирует начальник УСК по Брестской области Виктор Леган.
В ходе осмотра ЧП во дворе дома был обнаружен корпус боеприпаса, он находился в груде металлолома. Все вещественные доказательства изъяты, допрошены свидетели.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ.
Ранее мы писали о том, что в Ивацевичах рейсовый автобус сбил ребенка на велосипеде (читать далее тут).