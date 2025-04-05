В Калининграде открыли памятник Андрею Шумилину

Андрей Анатольевич — пример человека, своим трудолюбием, упорством, статью и талантом добившегося знаковых вершин во всём, чем он занимался. Это ориентир для молодых людей, доказательство, что ты можешь добиться выдающихся результатов, если будешь стремиться к самым амбициозным целям в жизни. И его созидательная натура теперь воплощена в бронзе и граните, став одним из мощнейших мотивационных монументов для всех, кто учится, тренируется, работает и проходит повышение квалификации на базе нашего училища. Мы уверены, что его дух победителя будет передаваться из поколения в поколения и даст новый импульс для дальнейшего развития и спортивной борьбы, и самого училища, — отметила министр спорта региона Наталья Ищенко.