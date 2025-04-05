В Калининграде открыли памятник Андрею Шумилину

В Калининграде открыли памятник Заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе Андрею Шумилину. Монумент установили на территории училища олимпийского резерва на алее Смелых. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Бронзовое изваяние изготовили российские скульпторы Вадим и Станислав Кирилловы. Монумент состоит из двух уровней: фигура калининградского борца-чемпиона и барельеф с его биографией, а также стилизованными изображениями завоёванных медалей и кубков. Вес объекта — около пяти тонн, из которых 700 килограммов — бронза.
На церемонии открытия подчеркнули вклад Андрея Шумилина в развитие региона как спортсмена, тренера и общественно-политического деятеля. Он был одним из инициаторов зарождения училища олимпийского резерва Калининградской области (УОР), которое теперь носит его имя.
Андрей Анатольевич — пример человека, своим трудолюбием, упорством, статью и талантом добившегося знаковых вершин во всём, чем он занимался. Это ориентир для молодых людей, доказательство, что ты можешь добиться выдающихся результатов, если будешь стремиться к самым амбициозным целям в жизни. И его созидательная натура теперь воплощена в бронзе и граните, став одним из мощнейших мотивационных монументов для всех, кто учится, тренируется, работает и проходит повышение квалификации на базе нашего училища. Мы уверены, что его дух победителя будет передаваться из поколения в поколения и даст новый импульс для дальнейшего развития и спортивной борьбы, и самого училища, — отметила министр спорта региона Наталья Ищенко.
Андрей Шумилин скончался в июне 2022 года от онкологии. На тот момент он занимал пост депутата Законодательного собрания.
Андрей Шумилин родился 9 марта 1970 года в Калининграде. После окончания школы № 31 поступил в КГУ на факультет физической культуры и спорта. Принимал участие во множестве спортивных соревнований по вольной борьбе. Многократный чемпион России, чемпион Европы, трёхкратный обладатель Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России.